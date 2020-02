Malawi,annullati risultati presidenziali

LILONGWE, 4 FEB - La Corte costituzionale del Malawi ha ordinato nuove elezioni presidenziali entro 150 giorni dopo avere annullato i risultati del voto di maggio che aveva portato all'elezione a presidente di Peter Mutharika. La motivazione è stata l'aver constatato irregolarità diffuse, tra cui l'uso di liquido correttivo su alcune schede elettorali. Mutharika, che rimarrà presidente fino a nuove elezioni, ha il diritto di appellarsi al verdetto, che si teme possa avere un effetto destabilizzante nel Paese sudafricano solitamente pacifico. Il principale partito di opposizione del Malawi, che ha guidato la sfida giudiziaria, ha salutato la sentenza come "un giudizio equo" che ha "stabilito un precedente" per le elezioni future. Proteste sporadiche erano scoppiate in tutto il Paese quando Mutharika è stato dichiarato vincitore, con il 38,5 per cento dei voti. L'avversario Lazarus Chakwera, che ha perso per soli 159.000 voti, aveva portato la questione in tribunale.