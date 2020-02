Lufthansa prolunga stop a voli su Cina

BERLINO, 3 FEB - La compagnia aerea tedesca Lufthansa ha prolungato la sospensione dei propri voli per la Cina a causa dell'epidemia di coronavirus. I voli della Lufthansa, così come delle altre compagnie del gruppo Swiss e Austrian Airlines, verso Pechino e Shanghai sono sospesi fino al 28 febbraio, mentre quelli per Nankin, Shenyang e Qingdao fino al 28 marzo. Lo stop ai voli per la Cina della compagnia tedesca era stato inizialmente fissato fino al 9 febbraio. Restano invece operativi i voli verso Hong Kong. "La sicurezza dei nostri passeggeri è la nostra priorità", ha dichiarato il gruppo in un comunicato, precisando di aver preso la decisione dopo "un'analisi approfondita di tutte le informazioni attualmente disponibili".