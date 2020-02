Gli italiani rientrati 'sono tranquilli'

ROMA, 3 FEB - I 56 italiani sbarcati a Pratica di Mare per poi essere trasferiti alla Cecchignola per 14 giorni di osservazione "sono molto tranquilli". Lo ha detto Stefano Verrecchia, capo dell'Unità di Crisi della Farnesina, facendo il punto in un collegamento con l'ANSA sulla situazione dell'emergenza coronavirus. "Non è una quarantena - ha sottolineato - ma una forma di controllo della loro situazione sanitaria. E' giusto che siano sottoposti a un monitoraggio per garantire la loro salute e quella pubblica".