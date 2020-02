Piano Trump: Riad nega visti Iran

TEHERAN, 3 FEB - L'Arabia Saudita ha impedito alla delegazione iraniana di partecipare oggi all'incontro dell'Organizzazione della cooperazione islamica (Oic) a Gedda, in cui verrà discusso il piano di Donald Trump su Israele e Palestina, negando l'emissione dei necessari visti. Lo ha denunciato il portavoce del ministero degli Esteri di Teheran, Abbas Mousavi, citato dalla Fars. La Repubblica islamica ha presentato un reclamo contro Riad per "abuso della sua posizione" come Paese ospitante del quartier generale dell'Oic.