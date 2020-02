Australia:strage di koala in piantagione

ROMA, 2 FEB - Strage di koala nel sudovest dell'Australia, un "massacro" - come viene definito dai media - non collegato all'emergenza incendi che hanno devastato il Paese. Decine di animali morti o feriti sono stati trovati in una piantagione di legname nello Stato di Victoria, riferisce la Bbc. Nella piantagione gli alberi di eucalipto, dove i koala trovano riparo, sono stati tagliati lo scorso dicembre, lasciando sul terreno solo pochi isolati ripari per gli animali. Le autorità hanno aperto una inchiesta, mentre i soccorritori stanno cercando di mettere in salvo oltre 80 koala che si stima siano sopravvissuti.