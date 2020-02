Sydney, ubriaco investe sette bambini

SYDNEY, 2 FEB - Un autista ubriaco ha travolto con il suo furgoncino un gruppo di bambini a Sydney, uccidendone quattro, due sorelle, il loro fratello e un cugino, e ferendone gravemente altri tre. Lo ha riferito la polizia. L'autista, 29 anni, è stato accusato di omicidio colposo e guida in stato di ebbrezza. L'incidente è avvenuto nel sobborgo di Oatlands, nella parte occidentale di Sydney. I bambini erano su un marciapiede quando il pickup è piombato su di loro. Le quattro vittime, tre ragazze di età compresa tra 8 e 12 anni e un ragazzo di 13 anni, sono morte sul posto e altre due ragazze e un ragazzo sono rimasti feriti e portati in ospedale, in condizioni gravi ma stabili. Le due sorelle e il loro fratello erano tre dei sei figli di Daniel e Leila Abdallah.