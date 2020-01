Di Maio, creata Unità operativa speciale

ROMA, 31 GEN - "Abbiamo deciso di creare una Unità Operativa speciale che si riunirà nelle prossime ore" per coordinare e gestire l'emergenza coronavirus, fornendo anche supporto ai 500 cittadini italiani che si trovano attualmente in Cina e desiderano tornare. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio incontrando i giornalisti alla Farnesina. L'Unità - ha spiegato il ministro - sarà sotto il coordinamento dell'Unità di Crisi della Farnesina, con i ministeri della Salute, delle infrastrutture e dell'Enac. "Alcuni italiani hanno scelto di non rientrare per non allontanarsi dai propri familiari", ha aggiunto il ministro precisando che sono circa 70 persone su 80 quelle che hanno fatto richiesta di rientrare, ha spiegato, "coloro che hanno deciso di rimanere manterranno un filo diretto con la rete diplomatica".