Brexit: Cameron, sarà un successo

LONDRA, 31 GEN - "Un grandissimo giorno per il nostro Paese". David Cameron, che da primo ministro convocò il referendum sulla Brexit, salvo far poi campagna per il Remain, perdere e uscire dalla vita politica, commenta con queste parole la giornata di oggi, destinata a culminare alle 23 ora britannica con la formalizzazione dell'uscita del Regno dall'Ue. "E' noto che io abbia fatto campagna per restare dentro l'Ue, ma ho sempre accettato il risultato del referendum (del 2016) e sapevo che questo giorno sarebbe venuto", ha sottolineato l'ex primo mininostro conservatore, esprimendo ottimismo sul futuro. "Noi siamo una delle maggiori economie al mondo, forse la sesta, e possiamo fare di questa scelta (la Brexit) un successo", ha concluso, non senza rivolgere un incoraggiamento al governo del suo amico-rivale Boris Johnson.