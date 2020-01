Piano Trump: Rohani, è il più spregevole

ISTANBUL, 30 GEN - "Basta con questi assurdi tentativi". Quello proposto da Donald Trump su Israele e Palestina è "il piano più spregevole del secolo". Così il presidente iraniano Hassan Rohani su Twitter, dopo che la Guida suprema della Repubblica islamica Ali Khamenei aveva già duramente condannato il progetto americano, assicurando che il mondo islamico si unirà per impedirne la realizzazione. Sempre via Twitter è giunta la bocciatura del ministro degli Esteri di Teheran Mohammad Javad Zarif, che ha definito il piano "un'autostrada per l'inferno".