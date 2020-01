Siria: 10 morti in raid russi su Idlib

BEIRUT, 30 GEN - Dieci civili siriani, di cui sette sfollati, sono stati uccisi nelle ultime ore nella regione nord-occidentale di Idlib in raid aerei russi e governativi nel contesto dell'offensiva aerea e di terra. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus) secondo cui i raid si sono concentrati sulla città di Ariha, a sud di Idlib.