Nazionale calcio Cina in quarantena

ROMA, 28 GEN - La nazionale di calcio femminile cinese è stata messa in quarantina in Australia per via dell'epidemia scatenata dal nuovo coronavirus. Lo riporo il Guardian. La squadra è stata nella città focolaio di Wuhan sei giorni fa, il 22 gennaio. Secondo le disposizioni delle autorità australiane, le giocatrici dovranno rimanere chiuse in hotel fino al 5 febbraio.