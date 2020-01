Giorno Memoria: Di Maio, non dimenticare

ROMA, 27 GEN - "Ricordare, non solo oggi, nel Giorno della Memoria, ma ogni giorno. Non dimenticare quella terribile pagina della nostra storia è un dovere morale, un monito affinché simili orrori non si ripetano. Rinnovare la memoria di quei giorni bui serva a risvegliare le nostre coscienze e sia anche un segno di speranza affinché gli egoismi dei nostri tempi, l'indifferenza, gli odi e le discriminazioni non prevalgano". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, nel Giorno della Memoria.