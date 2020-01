Piano Trump, Giorno collera Cisgiordania

TEL AVIV, 26 GEN - Una giornata di "collera popolare" è stata proclamata in Cisgiordania in occasione della pubblicazione del 'Piano Trump' per il Medio Oriente, prevista per martedì. Su iniziativa delle 'Forze Nazionali ed islamiche' la giornata dovrà vedere una forte mobilitazione contro quello che definiscono "l'Accordo della vergogna, che è respinto da tutti i palestinesi". Intanto la radio militare israeliana ha annunciato che, nel timore di disordini, alcune unità dell'esercito sono state poste in stato di allerta.