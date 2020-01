(ANSAmed) - TEL AVIV, 26 GEN - Un razzo (o un colpo di mortaio) sparato dalla striscia di Gaza è caduto stasera in territorio israeliano. Lo ha riferito il portavoce militare secondo cui esso è esploso in una zona aperta e non ha provocato vittime. In precedenza da Gaza sono stati lanciati anche oggi grappoli di palloni ciascuno dei quali trasportava un ordigno esplosivo. Uno di questi grappoli è atterrato nel kibbutz di Nahal Oz, vicino alla Striscia. L'ordigno è stato neutralizzato da artificieri della polizia. I lanci ormai quotidiani di palloni esplosivi palestinesi stanno provocando esasperazione fra la popolazione israeliana di frontiera, che esige dal governo misure energiche per mettere fine al problema. (ANSAmed).