Al Congresso l'audio rubato di Trump

WASHINGTON, 25 GEN - L'audio rubato in cui Donald Trump si sentirebbe chiedere la rimozione dell'ex ambasciatrice Usa in Ucraina Marie Yovanovitch, è stato consegnato alla commissione intelligence della Camera per essere esaminato. A consegnarlo sono stati i legali di Lev Parnas, l'ex socio di Rudolph Giuliani che sarebbe l'autore della registrazione effettuata nel corso di una cena privata nell'aprile del 2018. L'audio potrebbe rafforzare la richiesta dei democratici di ammettere nuove prove e testimonianze al processo per l'impeachment in corso al Senato. Nell'audio si può ascoltare la voce di Trump dire: "Cacciatela via". Il riferimento è all'ex ambasciatrice Usa in Ucraina, Marie Yovanovitch, per gli accusatori di Trump silurata perché considerata non gradita dalla Casa Bianca e un ostacolo alle pressioni sul governo di Kiev per avviare indagini sui Biden e sui democratici Usa.