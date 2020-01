Brexit: Pompeo a Londra il 29 gennaio

WASHINGTON, 24 GEN - Il segretario di stato americano Mike Pompeo, prima della prevista visita in Ucraina il 30 e 31 gennaio, si recherà il 29 gennaio a Londra in vista della Brexit. Lo rende noto il Dipartimento di stato Usa. Nella capitale britannica il capo della diplomazia americana incontrerà il primo ministro Boris Johnson e il ministro degli esteri Dominic Raab, "per riaffermare - si legge in un comunicato - la Special Relationship tra Usa e Regno Unito e discutere su come allargare e rafforzare i rapporti commerciali tra i due Paesi".