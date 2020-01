Ospedale di Wuhan 'pronto in 10 giorni'

PECHINO, 24 GEN - Sarà disponibile in tempi record, 10 giorni, l'ospedale che le autorità cinesi stanno costruendo in fretta e furia a Wuhan, città epicentro del coronavirus, per il ricovero dei pazienti colpiti dal virus. Lo riferiscono i media statali cinesi che indicano nel 3 febbraio la probabile data di apertura del nosocomio. La tv statale Cctv mostra le immagini di decine di camion e bulldozer al lavoro sul sito dove sorgerà l'ospedale, che avrà una capacità di mille posti letto su 25mila metri quadrati, riferisce l'agenzia Xinhua.