Casa Bianca vara stretta sullo ius soli

WASHINGTON, 23 GEN - La Casa Bianca ha ufficializzato che da domani il Dipartimento di Stato non rilascerà più visti temporanei (B-1/B-2) agli stranieri che cercano di entrare negli Usa per il 'turismo delle nascite', ossia la prassi di viaggiare negli Stati Uniti per garantire la cittadinanza americana automatica e permanente per i bambini nati su suolo americano. Questa modifica, spiega, "è necessaria per aumentare la sicurezza pubblica, la sicurezza nazionale e l'integrità del nostro sistema sull'immigrazione".