Francia: tempesta 'Gloria' nel sudovest

ARGELES SUR MER (FRANCIA), 22 GEN - La tempesta 'Gloria' prosegue la sua corsa attraverso la Francia, dopo aver provocato tre morti in Spagna. Oggi ha sommerso i Pirenei orientali di piogge torrenziali e le autorità locali hanno emesso un'allerta arancione, per i rischi di straripamento dei fiumi. E nella zona si registrano blocchi dei trasporti e delle forniture elettriche. "Il giorno più difficile è oggi", ha avvertito il prefetto, temendo in particolare per la cittadina di Rivesaltes, che potrebbe allagarsi. Il fiume Agly, che attraversa una zona abitata da 30mila persone, è stato posto in "vigilanza rossa", con ordine di evacuazione per sei villaggi. Le piogge torrenziali dovrebbero continuare ad abbattersi nella regione fino almeno a domani a mezzogiorno, secondo Meteo-France, con una quantità prevista tra i 200 ed i 350 millimetri.