Usa 2020: sondaggio, Sanders vola

NEW YORK, 22 GEN - Bernie Sanders in volata. Secondo un sondaggio condotto da SSRS per Cnn, il senatore del Vermont candidato alla Casa Bianca è testa a testa con Joe Biden a livello nazionale. Il 27% degli elettori democratici è infatti a favore di Sanders, mentre il 24% è con Biden. Lo scarto rientra nel margine dei errore del sondaggio, e quindi - precisa Cnn - non c'è un candidato in vantaggio su un altro. La rilevazione è comunque è la prima a livello nazionale di Cnn che non mostra Biden da solo in testa. Sanders e Biden sono decisamente avanti rispetto a Elizabeth Warren, che conquista il 14% delle preferenze, e a Pete Buttigieg con l'11%. Michael Bloomberg, l'ex sindaco di New York, ha il 5% dei consensi. Andrew Yang e Amy Klobuchar hanno il 4%.