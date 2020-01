Grecia elegge prima presidente donna

ATENE, 22 GEN - La Grecia si prepara ad eleggere la sua prima presidente donna. La candidatura di Ekaterini Sakellaropoulou ha già ottenuto il sostegno dei partiti e sarà votata oggi dal parlamento. "È giunto il momento per la Grecia di aprirsi al futuro", aveva dichiarato il primo ministro Kyriakos Mitsotakis a inizio mese, presentando il nome di Sakellaropoulou per il voto parlamentare. Sakellaropoulou, 63 anni, giudice, da quattro anni è a capo del massimo tribunale amministrativo della Grecia, il Consiglio di Stato dove è stata - anche in quel caso - la prima donna a rivestire quel ruolo.