Usa, riprendano operazioni petrolifere

TRIPOLI, 21 GEN - Le operazioni petrolifere in Libia "devono riprendere immediatamente". Lo afferma l'ambasciata Usa in Libia. Le operazioni della Noc (compagnia petrolifera nazionale libica) devono riprendere immediatamente" scrive l'ambasciata Usa in Libia sul suo profilo Twitter, sottolineando la sua "profonda preoccupazione" in seguito alla sospensione delle esportazioni e della produzione per la gran parte dei siti petroliferi.