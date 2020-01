India: in 50 milioni fanno catena umana

NEW DELHI, 20 GEN - Cinquanta milioni di persone, la metà circa dell'intera popolazione dello Stato, si sono date la mano in Bihar per formare una catena umana lunga più di diciotto chilometri per creare consapevolezza sulla necessità di tutelare l'ambiente e sradicare i pregiudizi sociali. Lo rende noto un comunicato del governo dello Stato indiano, che ha organizzato l'evento, partito dalla capitale Patna, che ha visto anche la partecipazione del governatore Nitish Kumar e di vari altri politici. Il quotidiano Times of India scrive che, secondo un rappresentante dello Stato, la manifestazione ha superato il record delle due precedenti, organizzate nel 2017 e 2018, la prima per la messa al bando dell'alcool, la seconda contro l'imposizione della dote e dei matrimoni tra bambini. La catena umana è stata controllata da sette elicotteri e filmata da un centinaio di droni.