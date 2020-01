Nuovo libro sulla Casa Bianca di Trump

NEW YORK, 19 GEN - "Pericolosamente disinformato", con scarse conoscenze della geografia e della storia. A tracciare il ritratto di Donald Trump è un nuovo libro critico della sua Casa Bianca, scritto da due giornalisti del Washington Post e dal titolo 'A Very Stable Genius'. Il libro racconta l'influenza di Ivanka Trump e suo marito Jared Kushner all'interno dell'amministrazione. Descrive le liti del presidente con l'ex segretario di Stato Rex Tillerson, e le tensioni fra il ministro della Giustizia William Barr e l'ex procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller. "Ha rovinato la magia" della presidenza, con "lo sprezzo per i principi del paese" racconta una fonte della Casa Bianca ai due autori, Philip Rucker e Carol Leonning.