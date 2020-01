Libano: manifestazione in centro Beirut

(ANSAmed) - BEIRUT, 18 GEN - Migliaia di persone si sono radunate oggi a Beirut nei pressi della sede del parlamento per protestare contro il sistema politico, la corruzione e il carovita. La polizia in tenuta anti-sommossa è intervenuta per disperdere la folla assiepatasi agli ingressi della zona di piazza dell'Etoile, dove ha sede l'assemblea nazionale. Migliaia di altri manifestanti sono in marcia da altre zone di Beirut e da altre città del paese per un raduno di protesta che si prevede massiccio. Da metà ottobre sono in corso proteste popolari in Libano contro il sistema politico e la corruzione.