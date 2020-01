Trump, andrò in Cina presto

NEW YORK, 15 GEN - Donald Trump andrà in Cina in un futuro non lontano. Lo afferma lo stesso presidente americano nel corso della cerimonia della firma del mini-accordo commerciale fra Stati Uniti e Cina. Trump ringrazia il presidente cinese Xi Jinping, descrivendolo come un "grande amico": "l'ho conosciuto quando ancora non era presidente" dice Trump dalla East Room della Casa Bianca, dove è attesa la firma del mini-accordo commerciale fra Stati Uniti e Cina. La delegazione cinese è guidata dal vice premier Liu He.