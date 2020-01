'Boeing 737 Max progettato dai clown'

NEW YORK, 10 GEN - Nuova grana per Boeing. Alcuni documenti interni della società rivelano critiche e prese in giro alle autorità e non solo sul 737 Max, l'aereo ormai a terra da mesi dopo i due incidenti mortali. Il 737 Max è stato "progettato da clown e controllato da scimmie" si legge in una delle email trapelate, dalle quali emerge come i dipendenti di Boeing hanno convinto, anche ricorrendo ad alcuni trucchi, le compagnie aeree e le autorità che non fosse necessario nessun addestramento con simulatori per i piloti del velivolo.