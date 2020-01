Conferenza donatori Ue su sisma Albania

ZAGABRIA, 10 GEN - L'Ue ha organizzato una conferenza dei donatori per l'Albania, per il 17 febbraio, per aiutare nella ricostruzione post-terremoto. Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, in una conferenza stampa col premier Andrej Plenkovic, durante le celebrazioni per l'avvio della presidenza di turno croata del Consiglio dell'Ue.