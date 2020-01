Libia:Ue conferma minivertice con Italia

BRUXELLES, 7 GEN - "Confermiamo che nel pomeriggio ci sarà una riunione tra l'Alto rappresentante dell'Ue Josep Borrell ed i ministri degli Esteri dei Paesi parte del processo di Berlino, per discutere della Libia. Nel Paese la situazione è molto seria e c'è escalation. Rafforzeremo l'appello europeo per porre fine alla violenza e per dimostrare che siamo capaci di trovare una soluzione politica". Così il portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) Peter Stano, conferma il minivertice a cui sarà presente l'Italia.