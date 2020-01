Weinstein, nuova incriminazione a L.A.

NEW YORK, 06 GEN - La magistratura di Los Angeles ha spiccato un nuovo capo di accusa per crimini sessuali contro Harvey Weinstein. La nuova incriminazione e' stata presentata poche ore dopo l'inizio a New York del primo processo contro l'ex produttore. La procuratrice della città californiana Jackie Lacey vuole processare l'ex boss di Miramax per aver stuprato una donna e aggredito sessualmente un'altra il 18 e 19 febbraio 2013, pochi giorni prima della serata degli Oscar, entrambe in camere d'albergo.