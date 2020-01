India: aggressione in ateneo, 40 feriti

NEW DELHI, 6 GEN - Almeno 40 tra professori e studenti dell'università Jnu (Jawaharlal Nehru University di Delhi, sono rimasti gravemente feriti ieri sera per un violento attacco da parte di un gruppo organizzato di persone mascherate. Gli assalitori, armati con bastoni, pietre e catene d'acciaio, hanno fatto irruzione nel campus, aggredendo le persone riunite in un'assemblea e devastando poi vari edifici e abitazioni degli studenti. A seguito dell'aggressione, gli studenti di altre università stanno manifestando in tutto il paese: cortei sono in corso a Mumbai, Hyderabad, Kolkata, Bengalore, mentre la tensione all'interno del campus della Jnu resta altissima. Da almeno due mesi gli studenti della JNU, una delle più note istituzioni indiane, da cui sono usciti molti politici e alcuni premi Nobel, (ultimo, l'economista Banerjee, premiato nel 2019), scioperano contro l'aumento delle tasse di iscrizione e della retta per l'alloggio decisa dal consiglio direttivo.