'Coalizione anti-Isis ridimensionata'

BAGHDAD, 4 GEN - La coalizione anti-Isis in Iraq ridimensionerĂ la portata delle sue operazioni per "ragioni di sicurezza". Lo ha detto un funzionario della Difesa Usa che guida la coalizione. "Condurremo limitate azioni contro lo Stato islamico assieme ai nostri partner laddove possano a loro volta sostenere i nostri sforzi", ha dichiarato il funzionario spiegando che gli Stati Uniti "hanno rafforzato le misure di sicurezza nelle basi della coalizione in Iraq".