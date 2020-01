Ghosn: uscito da solo da casa Tokyo

(ANSA-AFP) - TOKYO, 3 GEN - I filmati di videosorveglianza a Tokyo mostrano che Carlos Ghosn, l'ex numero uno di Renault-Nissan fuggito dal Giappone per il Libano violando la liberà vigilata, è uscito da solo dalla sua casa nella capitale giapponese. Lo riferiscono fonti vicine all'inchiesta citate dalla tv pubblica nipponica Nhk. Ghosn è stato ripreso verso mezzogiorno ora locale di domenica 29 dicembre da una telecamera che era stata installata nell'ingresso della sua residenza per controllare i suoi spostamenti, secondo Nhk. Le immagini non mostrano alcuna altra presenza sospetta al suo fianco. La polizia giapponese sospetta che Ghosn abbia poi raggiunto qualcun altro per prendere un aereo. Ieri l'ex manager ha assicurato di aver organizzato la sua partenza per il Libano "da solo", senza tuttavia fornire altri dettagli. La ricostruzione secondo cui sarebbe fuggito dalla sua casa nascosto in una custodia per strumenti musicali è stata smentita dal suo entourage.