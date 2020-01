Libia: Ue, preoccupazione per voto turco

BRUXELLES, 3 GEN - "L'Ue esprime forte preoccupazione per la decisione della Grande Assemblea nazionale turca che autorizza l'invio di contingenti militari in Libia". Lo afferma il portavoce del servizio di azione esterna dell'Ue ribadendo la sua "ferma convinzione che non esiste una soluzione militare alla crisi libica". Secondo il portavoce "le azioni a sostengo di coloro che stanno combattendo nel conflitto destabilizzeranno ulteriormente il Paese e l'intera regione".