Usa 2020: Biden guida le primarie dem

WASHINGTON, 2 GEN - A un mese dall'avvio delle primarie democratiche negli Usa Joe Biden è saldamente al comando, avanti di oltre 9 punti su Bernie Sanders secondo la media dei principali sondaggi calcolata del sito specializzato RealClearPolitics. Ma per l'ex vicepresidente c'è il rischio falsa partenza, con le prime due votazioni in Iowa il 3 febbraio e in New Hampshire l'11 febbraio che vedono in testa Pete Buttigieg e Bernie Sanders. C'e' poi l'incognita Michael Bloomberg, in campo per il Super Tuesday del 3 marzo.