Austria, accordo fatto Popolari-Verdi

VIENNA, 1 GEN - Il partito popolare austriaco Oevp di Sebastian Kurz e i Verdi di Werner Kogler hanno confermato stasera di aver raggiunto un accordo per formare un governo, a tre mesi dalle elezioni in Austria, dopo le anticipazioni di domenica scorsa. I leader dei due partiti dovrebbero prendere la parola stasera, al termine di una riunione in corso a Vienna per definire i dettagli dell'alleanza. Si tratta della prima volta al governo per i Verdi austriaci. Fino allo scorso maggio, Kurz aveva governato il Paese insieme all'estrema destra Fpoe.