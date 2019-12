Chef Veyrat perde causa contro Michelin

ROMA, 31 DIC - Un noto chef francese che aveva dichiarato di essere piombato nella sciagura dopo che una delle sue tre stelle Michelin gli era stata revocata dalla stessa prestigiosa guida gastronomica, ha perso la causa che aveva intentato contro la guida e dovrà adesso pagare anche le spese legali per quello che è ormai noto come il 'Cheddargate'. Marc Veyrat aveva perso la sua stella soltanto un anno dopo che gli era stata attribuita e aveva chiesto spiegazioni. Il tribunale francese cui si era rivolto ha tuttavia respinto la causa, affermando che il cuoco stellato 69enne non aveva presentato prove concrete dei presunti danni materiali subiti. Veyrat aveva affermato di essere caduto in depressione e aveva criticato i 'giudici' della Michelin. "Hanno osato dire che abbiamo messo il cheddar nel soufflé", aveva spiegato lo chef all'inizio della vicenda, escludendo categoricamente l'utilizzo del formaggio inglese in quel contesto: "Ho messo lo zafferano e il signore ha pensato che fosse cheddar perchè era giallo".