Usa: Ivanka, non so se resterò nel 2020

NEW YORK, 28 DIC - Ivanka Trump, la figlia consigliere di Donald Trump, non è sicura della possibilità di continuare a servire all'interno dell'amministrazione di suo padre nel 2020, nel caso in cui Donald Trump vincesse le elezioni. Lo afferma la stessa figlia-consigliere del tycoon in un'intervista a Cbs. "A guidare le mie scelte sono i miei figli e la loro felicità, questa sarà sempre la mia priorità e le mie decisioni saranno sempre abbastanza flessibili da assicurare che i loro bisogni siano considerati", dice Ivanka Trump, sottolineando che suo padre è motivato e galvanizzato dall'impeachment, così come lo sono i suoi 63 milioni di elettori. Le critiche di Trump su Twitter riflettono la sua rabbia "verso un processo ingiusto".