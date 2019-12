Nuovo raid Haftar su raffineria Zawiya

(ANSAmed) - TUNISI, 27 DIC - Un altro raid da parte dell'aviazione del generale Khalifa Haftar, il quarto in ventiquattro ore, ha colpito il complesso petrolifero di Zawiya, la più importante dell'ovest libico. Lo riferisce il sindaco della città, Gamal al Bahr, riportato dall'ufficio media delle forze militari di Tripoli. Ieri un altro bombardamento ha causato almeno 3 morti e 10 feriti sempre a Zawiya, in un'area residenziale. Per questo degli abitanti della città a 50 km ad ovest di Tripoli sono scesi oggi in strada per manifestare contro i raid aerei di Haftar che hanno colpito civili. Lo rende noto la pagina facebook dell'operazione ''Vulcano di rabbia'' del governo di Tripoli, pubblicando anche alcune foto della manifestazione.