Petrolio alle Galapagos, allarme Unesco

ROMA, 27 DIC - 'Preoccupazione'' è stata espressa dal centro del Patrimonio mondiale dell'umanità dell'Unesco per la situazione che si è creata nelle isole Galapagos dove un cargo si è rovesciato il 22 dicembre causando la caduta in mare di 2.200 litri di diesel. In particolare l'Unesco dice di seguire con attenzione la situazione sull'isola di San Cristobal anche se, secondo le notizie ufficiali, l'intervento immediato dei guarda coste ecuadoregni ha impedito un disastro ambientale. Il personale del Parco e della Marina dell'Ecuador, subito dopo l'incidente, ha collocato "barriere di contenimento e teli assorbenti per ridurre il rischio" di contaminazione da un'eventuale fuoriuscita del carburante. Situate nell'Oceano Pacifico a circa 1.000 km dal continente sudamericano, le isole Galapagos, che comprendono 19 isole e la riserva marina circostante, sono state la prima proprietà iscritta nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO nel 1978 e sono considerate un "museo vivente e vetrina dell'evoluzione".