Usa: alberghi Trump quasi vuoti

NEW YORK, 26 DIC - Gli hotel dell'impero di Donald Trump faticano: divenuti oggetto di una guerra ideologica e politica, gli alberghi sono vuoti o quasi. A tirare le attività della Trump Organization sono invece gli affitti degli uffici: si tratta di edifici che non portano il nome Trump e che per questo sono stati esentati dallo scontro politico. Da New York e San Francisco, le città simbolo della resistenza al tycoon, gli affitti degli uffici nei palazzi di proprietà di Trump sono in forte rialzo, aiutando le casse dell'impero del presidente. Il trend in atto ha consentito alla Trump Organization di mantenere ricavi stabili in questi anni del tycoon alla Casa Bianca.