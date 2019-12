Milioni di persone a ultima eclissi 2019

ROMA, 26 DIC - Milioni di persone si sono radunate nelle prime ore di giovedì per assistere a una rara eclissi solare anulare (quando il sole e la luna disegnano un anello di fuoco nel cielo), la prima in circa un secolo in diversi Paesi e l'ultima dell'anno. L'evento è stato visto nella fetta del globo che va dall'Arabia Saudita al Kenya, Emirati Arabi Uniti, fino all'India, la Thailandia, le Filippine e la parte nord-occidentale dell'Australia. Per alcune regioni del Golfo, dall'Arabia Saudita al Bahrain, 'l'anello di fuoco' è stato un fenomeno che non accadeva da almeno 100 anni e migliaia di persone hanno indossato occhiali speciali per assistere all'eclissi che si è verificata nelle prime ore di stamani, visibile per almeno 3 minuti.