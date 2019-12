Regina elogia impegno giovani per clima

ROMA, 25 DIC - Un omaggio ai giovani impegnati nella lotta al cambiamento climatico. E' uno dei passaggi del videomessaggio annuale per il giorno di Natale della regina Elisabetta II. Nel discorso, la sovrana 93enne ha elogiato l'impegno delle giovani generazioni di fronte alla crisi climatica, dopo un anno segnato dalla mobilitazione globale sulla scia dell'attivista svedese, Greta Thunberg. "Le sfide che molte persone affrontano oggi possono essere diverse da quelle affrontate dalla mia generazione, ma sono stata colpita dal modo in cui le nuove generazioni dimostrano il senso del dovere e la determinazione davanti a questioni come la protezione del nostro ambiente e del nostro clima", ha affermato la sovrana che tuttavia non cita il nome di Greta. Nel ricordare che quest'anno è stato celebrato il 50esimo anniversario del primo passo dell'uomo sulla luna, la regina ha affermato che sono "spesso i piccoli passi, e non i passi da gigante, a portare il cambiamento più duraturo".