Natale, Elisabetta II a messa con Andrea

ROMA, 25 DIC - La regina Elisabetta d'Inghilterra ha assistito questa mattina alla tradizionale messa di Natale a Sandringham, dove la famiglia reale ha una delle sue residenze. La sovrana, 93 anni, è giunta nella chiesa di Santa Maria Maddalena senza il marito, il principe Filippo, 98 anni, appena dimesso dall'ospedale, ma accompagnata dal figlio, principe Andrea. Filippo - scrivono i media britannici - non ha neanche raggiunto la famiglia al castello di Sandringham, dove per tradizione i reali passano le feste di Natale. Alle 15 ora locale (le 16 italiane) verrà teletrasmesso il messaggio natalizio di Elisabetta, registrato nei giorni scorsi. Secondo le anticipazioni, inviterà i sudditi a superare le divisioni in un anno che si annuncia fitto di sfide per il Regno.