Indonesia: bus in burrone, 28 morti

PALEMBANG INDONESIA, 24 DIC - Salgono a 28 i morti nell'incidente avvenuto sull'isola indonesiana di Sumatra quando un bus è precipitato in un burrone. I feriti sono 13, riferiscono la polizia e i soccorritori. L'incidente è avvenuto poco prima della mezzanotte su un pendio tortuoso nel distretto di Pagaralam, nella provincia di Sumatra Meridionale. Il mezzo, sul quale potevano viaggiare 52 passeggeri, è caduto per circa 80 metri schiantandosi in un torrente dopo che il conducente ha perso il controllo del veicolo a causa di un malfunzionamento dei freni anche se la polizia sta ancora indagando sulle cause. Le salme sono state trasportare in ospedale per poter essere identificate mentre la ricerca di altri passeggeri che potrebbero essere stati trascinati via dal fiume è stata interrotta a causa del buio e riprenderanno domani mattina. Tra le vittime anche l'autista del bus e due suoi colleghi.