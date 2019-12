Di Maio ai militari, enorme contributo

(ANSAmed) - BEIRUT, 23 DIC - L'Italia "dà un grande contributo alla stabilità del Libano e lo fa anche con la missione Unifil": lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio oggi in visita alla base militare di Shamaa, nel sud del Libano, dove ha sede il comando del contingente italiano della missione Onu. "I nostri soldati sono qui per assicurare a questa regione pace, stabilità e sviluppo economico", ha aggiunto Di Maio, che ha augurato ai militari "buon Natale e buone feste", ringraziandoli per "il sacrificio di rimanere lontani dalle famiglie in questo periodo di feste".