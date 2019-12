Erdogan, sostegno a Libia con ogni mezzo

ROMA, 22 DIC - La Turchia "può elevare il proprio sostegno militare navale, aereo e terrestre al governo legittimo libico se richiesto". Lo ha ribadito oggi il presidente turco Recep Tayyp Erdogan. "Rimarremo al fianco dei nostri fratelli libici finché la pace e la sicurezza non verranno assicurate, come stiamo facendo in Siria", ha sottolineato il ministro della Difesa di Ankara, come riferisce Anadolu.