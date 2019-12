Siria, colpita raffineria in zona Homs

(ANSAmed) - BEIRUT, 21 DIC - Una raffineria di petrolio e una stazione di produzione di gas naturale e combustibile domestico è stata colpita nella Siria centrale da droni in un attacco che il governo siriano attribuisce a non meglio precisati terroristi. Secondo l'agenzia governativa Sana, che cita il ministro del petrolio e delle risorse minerarie Ali Ghanem, l'attacco è avvenuto nella notte nella regione di Homs e ha danneggiato alcune strutture della produzione di gas naturale e combustibili per uso domestico. L'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus) conferma l'attacco avvenuto con droni e sottolinea il fatto che quest'azione avrà ripercussioni sulla vita quotidiana dei cittadini in un contesto di penuria di combustibile per il riscaldamento delle abitazioni nel periodo invernale.