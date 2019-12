Francia: 14 treni speciali per i bambini

PARIGI, 21 DIC - Nella Francia in sciopero contro la riforma delle pensioni, la Sncf annuncia 5.000 posti e 14 treni speciali riservati ai bambini di età compresa tra i 4 e i 14 anni che viaggiano da soli, domenica prossima, alla vigilia delle Feste di Natale per raggiungere le famiglie. In un primo tempo, il gruppo ferroviario francese aveva suscitato polemiche, annunciando la sospensione del servizio per i minori non accompagnati a causa dello sciopero a oltranza dei macchinisti che dura ormai da sedici giorni. Poi la retromarcia, anche grazie a una visione più chiara della situazione. "Oggi, abbiamo una visione più precisa del numero dei macchinisti, del materiale rotabile, e di tutte le risorse disponibili per il fine settimana", ha spiegato la direttrice generale di Sncf Voyages, Rachel Picard, aggiungendo che "da stamattina una tregua è stata annunciata da una parte dei macchinisti nonché una ripresa (del lavoro) per alcuni di loro a Natale".