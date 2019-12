Libano: nuovo governo entro fine anno

(ANSAmed) - BEIRUT, 20 DIC - Il premier incaricato libanese Hassan Diab ha detto che intende formare il prossimo governo in al massimo sei settimane di tempo. Citato dai media libanesi, Diab ha detto di voler tentare di annunciare la nascita dell'esecutivo in un mese, "al massimo in sei settimane". Diab ha ricevuto ieri l'incarico dopo un mese e mezzo dalle dimissioni del premier Saad Hariri, nel contesto delle massicce proteste popolari antigovernative scoppiate nel paese a metà ottobre. Stamani Diab ha incontrato Hariri e ha assicurato che il governo sarà formato da "specialisti" senza però fornire ulteriori dettagli. Le consultazioni per la creazione dell'esecutivo cominceranno domani.